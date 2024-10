Il maltempo non ferma la biciclettata sindacale per la sicurezza (Di sabato 26 ottobre 2024) La pioggia non ferma “Zero rischi“, oggi la mobilitazione in bicicletta di Cgil-Cisl e Uil per la sicurezza sul lavoro ci sarà: confermati i 5 presidi, da Vimercate (alle 9 in piazzale Martiri) a Monza (Arengario, alle 16), passando per Carate, Seregno e Desio. Al centro della giornata, "la madre di tutte le battaglie", alla fine dell’ennesima settimana nera per il Paese che vede allungarsi la lista delle vittime e anche quella dei feriti. L’obiettivo è accendere un faro sugli infortuni che in Brianza nel 2024 sono finiti con otto croci. "Dobbiamo fare in modo che il tema diventi una abitudine consolidata, al di sopra delle logiche di profitto – spiegano le sigle –. Un traguardo che si può raggiungere solo coinvolgendo la gente per l’esercizio dei propri diritti". Ma al risultato si arriva anche "con più impegno delle istituzioni e piena responsabilità delle imprese. Ilgiorno.it - Il maltempo non ferma la biciclettata sindacale per la sicurezza Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La pioggia non“Zero rischi“, oggi la mobilitazione in bicicletta di Cgil-Cisl e Uil per lasul lavoro ci sarà: conti i 5 presidi, da Vimercate (alle 9 in piazzale Martiri) a Monza (Arengario, alle 16), passando per Carate, Seregno e Desio. Al centro della giornata, "la madre di tutte le battaglie", alla fine dell’ennesima settimana nera per il Paese che vede allungarsi la lista delle vittime e anche quella dei feriti. L’obiettivo è accendere un faro sugli infortuni che in Brianza nel 2024 sono finiti con otto croci. "Dobbiamo fare in modo che il tema diventi una abitudine consolidata, al di sopra delle logiche di profitto – spiegano le sigle –. Un traguardo che si può raggiungere solo coinvolgendo la gente per l’esercizio dei propri diritti". Ma al risultato si arriva anche "con più impegno delle istituzioni e piena responsabilità delle imprese.

