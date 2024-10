Grande Fratello, le frasi super h0t di Lorenzo a Shaila fanno discutere: “Mi viene talmente duro che…” (Di sabato 26 ottobre 2024) In queste ore circola sul web un particolare video che vede protagonisti Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che sta facendo parecchio discutere. Come ben noto, i due concorrenti del Grande Fratello si trovano attualmente a Madrid, all’interno della Casa del Gran Hermano. Qui si sono totalmente abbandonati alla passione e dopo baci saffici, effusioni spinte e timori vari, adesso siamo arrivati anche a frasi decisamente h0t. In particolare Lorenzo Spolverato ha confessato all’ex Velina di Striscia la Notizia di ciò che prova e sente a livello “fisico” quando sono vicini. I due infatti si trovavano all’interno di una stanza e, dopo aver fatto meditazione, si sono lasciati andare a coccole e baci. Isaechia.it - Grande Fratello, le frasi super h0t di Lorenzo a Shaila fanno discutere: “Mi viene talmente duro che…” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) In queste ore circola sul web un particolare video che vede protagonistiSpolverato eGatta che sta facendo parecchio. Come ben noto, i due concorrenti delsi trovano attualmente a Madrid, all’interno della Casa del Gran Hermano. Qui si sono toabbandonati alla passione e dopo baci saffici, effusioni spinte e timori vari, adesso siamo arrivati anche adecisamente h0t. In particolareSpolverato ha confessato all’ex Velina di Striscia la Notizia di ciò che prova e sente a livello “fisico” quando sono vicini. I due infatti si trovavano all’interno di una stanza e, dopo aver fatto meditazione, si sono lasciati andare a coccole e baci.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - Tommaso e Mariavittoria affrontano incomprensioni - Grande Fratello, Tommaso e Mariavittoria affrontano nuove incomprensioni. Ecco cosa è emerso nel corso della giornata Grande Fratello, Mariavittoria e Tommaso appaiono sempre più distanti nella Casa. I due per alcune settimane sono stati super ... (361magazine.com)

Grande Fratello - Beatrice Luzzi su Shaila Gatta : “Sta facendo esattamente quello che avevo detto” - Beatrice Luzzi ha detto la sua su quanto sta facendo Shaila Gatta in questi ultimi giorni. Come ben sappiamo, l’attuale opinionista del Grande Fratello, è stata una delle primissime a “scontrarsi” con l’ex Velina di Striscia la Notizia in relazione ... (Isaechia.it)

Grande Fratello - Beatrice lancia una frecciatina a Shaila - Grande Fratello, Beatrice Luzzi si espone su Shaila Gatta e cosa sta accadendo in Spagna Grande Fratello, Beatrice Luzzi in questa nuova edizione sta ricoprendo il ruolo di opinionista insieme a Cesara Buonamici. La Luzzi in qualità di opinionista ... (361magazine.com)

Il Grande Fratello cambia giorno - quale programma andrà in onda il lunedì sera - Il Grande Fratello cambia giorno di messa in onda da metà novembre. Il reality show lascerà spazio a La Talpa che, quindi, si prenderà il lunedì sera, lasciando al programma di Alfonso Signorini il martedì.Continua a leggere (Fanpage.it)