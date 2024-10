Gp del Messico di F1 Carlos Sainz vince la seconda sessione di prove libere

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) E’ in programma un entusiasmante Gran Premio deldi Formula Uno e le monoposto più veloci del pianeta scendono in pista. Dopo la vittoria a Austin della scorsa settimana (leggi qui), la Ferrari sogna un altro e magari con un’altra eccezionale doppietta (Leclerc e). Intanto lo spagnolo si prende il miglior tempo delladi. Max Verstappen ha avuto problemi meccanici con la Red Bull. Oscar Piastri (McLaren) ha conquistato laposizione e il giapponese Yuki Tsunoda (Racing Bulls) la terza. Foto Scuderia Ferrari HP/Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.