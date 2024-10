Liberoquotidiano.it - "Giù tutto". Ida Di Filippo esce allo scoperto: ecco la richiesta più strana fatta da un cliente

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ida Di, ancora prima di essere uno dei volti di punta di Casa a prima vista, è sopratuna rinomata agente immobiliare. E, nel corso della sua attività professionale, le è capitato di. Unadi un suo, in particolare, merita di essere segnalata. "Arriva in agenzia questo, un regista – lo specifico perché le richieste più stravaganti arrivano sempre dagli artisti – che aveva visto un appartamento in un palazzo del quale ci occupavamo - ha spiegato -. Arriva in agenzia, chiede un tè al limone in tazza di vetro e poi mi dice che l'appartamento gli interessa, a patto che la società che vende tiri giù tutti i muri perché desidera un grande open space. La sua idea era quella di avere una casa le cui pareti divisorie tra un ambiente e l'altro fossero in vetro.