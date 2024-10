Lanazione.it - Firenze ricorda il centenario dell’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa

(Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 - In questi giorni cade ildel, fondata da don Giulio Facibeni nell’autunno del 1924. Fra le manifestazioni in programma ce n’è una particolarmente emozionante, quella di oggi (domenica 27 ottobre) alle 16,30 in Palagio di Parte Guelfa, perché dimostra quanto bene abbia fatto, pur nei momenti pericolosissimiseconda guerra mondiale, quel prete di Rifredi; un amore per il prossimo in difficoltà che fra l’altro convinse il Papa a descrivere don Facibeni come “l’uomo che ha nel nome il segretosua esistenza”. Si trattapresentazione del libro di Louis Goldman intitolato Amici per la vita e per l’occasione riedito dalla casa editrice Giuntina.