Firenze | corteo per la pace sfila in città Guidato dalla sindaca Funaro e dal segretario Cgil Rossi

Diecimila persone hanno sfilato oggi pomeriggio, 26 ottobre 2024, a Firenze per la manifestazione "Fermate le guerre, il tempo della pace è ora". Partito da Santa Maria Novella, il corteo, aperto dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, con accanto padre Bernardo Gianni, priore della basilica di San Miniato, e al quale ha preso parte anche l'imam del capoluogo toscano Izzedin Elzir

A Firenze la marcia della pace : il corteo attraversa la città - “Fermiamo le guerre ora” - Firenze, 26 ottobre 2024 – Partita da piazza Santa Maria Novella a Firenze la manifestazione per la pace: in corteo alcune migliaia di persone che percorreranno le via del centro fino a Santa Croce. In piazza molte bandiere della pace, ma anche i ... (Lanazione.it)

