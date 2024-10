Fiorentina-Roma, Juric spiega: “Per Hummels scelta tecnica”. E applaude Zalewski (Di sabato 26 ottobre 2024) La Roma fa visita alla Fiorentina per cercare continuità, almeno nel risultati, dopo la vittoria con la Dinamo Kiev: le parole di Ivan Juric in conferenza La vittoria con la Dinamo Kiev non ha convinto la critica, per cui la Roma è chiamata ora a una prova solida ma dove conterà soprattutto il risultato visto il momento della squadra giallorossa. Per Ivan Juric non sarà però semplice in casa della Fiorentina, reduce da dieci gol segnati in cinque giorni, tanti quanti ne hanno fatti i capitolini in undici gare stagionali. Ivan Juric – calciomercato.itNonostante le ultime dichiarazioni di meno di 48 ore fa, alle 12 il tecnico della Roma torna a parlare in conferenza stampa a Trigoria alla vigilia della sfida del Franchi: Mancini ha recuperato? Come stanno gli altri giocatori, soprattutto Dybala e Pellegrini, i cui gol sono mancati? “Mi sembra bene. Calciomercato.it - Fiorentina-Roma, Juric spiega: “Per Hummels scelta tecnica”. E applaude Zalewski Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Lafa visita allaper cercare continuità, almeno nel risultati, dopo la vittoria con la Dinamo Kiev: le parole di Ivanin conferenza La vittoria con la Dinamo Kiev non ha convinto la critica, per cui laè chiamata ora a una prova solida ma dove conterà soprattutto il risultato visto il momento della squadra giallorossa. Per Ivannon sarà però semplice in casa della, reduce da dieci gol segnati in cinque giorni, tanti quanti ne hanno fatti i capitolini in undici gare stagionali. Ivan– calciomercato.itNonostante le ultime dichiarazioni di meno di 48 ore fa, alle 12 il tecnico dellatorna a parlare in conferenza stampa a Trigoria alla vigilia della sfida del Franchi: Mancini ha recuperato? Come stanno gli altri giocatori, soprattutto Dybala e Pellegrini, i cui gol sono mancati? “Mi sembra bene.

