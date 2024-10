Federica Brignone zavorrata nella corsa alla Coppa del Mondo: calendario indegno che favorisce le slalomiste (Di sabato 26 ottobre 2024) Federica Brignone è balzata al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino grazie alla vittoria ottenuta nel gigante di Soelden, prova che ha aperto questa intensa stagione sulla neve. La fuoriclasse valdostana è stata impeccabile sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, riuscendo a imporsi grazie a una pregevole rimonta confezionata nella seconda manche: attardata di 40 centesimi dalla statunitense Mikaela Shiffrin e di 0.18 dalla neozelandese Alice Robinson, ha operato il doppio sorpasso e ha trionfato. Federica Brignone potrebbe cullare davvero il sogno di battagliare per la conquista della Sfera di Cristallo, che ha peraltro già alzato al cielo nel 2020, anche se la 34enne ha dichiarato di non volere pensare a questo tipo di obiettivo e di volere ragionare tappa dopo tappa prima di eventualmente fare i conti. Oasport.it - Federica Brignone zavorrata nella corsa alla Coppa del Mondo: calendario indegno che favorisce le slalomiste Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024)è balzata al comando della classifica generale delladeldi sci alpino grazievittoria ottenuta nel gigante di Soelden, prova che ha aperto questa intensa stagione sulla neve. La fuoriclasse valdostana è stata impeccabile sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, riuscendo a imporsi grazie a una pregevole rimonta confezionataseconda manche: attardata di 40 centesimi dstatunitense Mikaela Shiffrin e di 0.18 dneozelandese Alice Robinson, ha operato il doppio sorpasso e ha trionfato.potrebbe cullare davvero il sogno di battagliare per la conquista della Sfera di Cristallo, che ha peraltro già alzato al cielo nel 2020, anche se la 34enne ha dichiarato di non volere pensare a questo tipo di obiettivo e di volere ragionare tappa dopo tappa prima di eventualmente fare i conti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Coppa del Mondo - Brignone vince a Soelden : “E’ stata una sorpresa. Sono orgogliosa di me” - Soelden, 26 ottobre 2024 – Grandissima Federica Brignone, che vince il gigante di apertura della Coppa del Mondo dei sci a Soelden. L’azzurra, dopo il terzo posto dopo la prima manche, trova una seconda parte della seconda frazione impeccabile ... (Ilfaroonline.it)

Federica Brignone spiega : “Rispetto a 9 anni fa è cambiata una cosa. Non penso ai record o alla Coppa del Mondo” - Leggendaria. Straordinaria. Eccezionale. Non ci sono più termini per descrivere Federica Brignone che ha centrato un successo meraviglioso in rimonta nel gigante di Soelden (Austria) gara di apertura della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. ... (Oasport.it)

Federica Brignone spiega : “Da 9 anni fa è cambiata una cosa. Non penso ai record o alla Coppa del Mondo” - Leggendaria. Straordinaria. Eccezionale. Non ci sono più termini per descrivere Federica Brignone che ha centrato un successo meraviglioso in rimonta nel gigante di Soelden (Austria) gara di apertura della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. ... (Oasport.it)

Straordinaria Federica Brignone in Coppa del Mondo - debutto col botto : dominatrice in slalom gigante - Assolutamente incredibile il debutto in Coppa del Mondo di Federica Brignone che nello slalom gigante femminile ha dominato la scena a Solden con una seconda manche semplicemente perfetta. Un capolavoro che le vale un successo che già mette un ... (Fanpage.it)