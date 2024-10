Crosetto: no escalation da raid su Iran (Di sabato 26 ottobre 2024) 11.52 "Non dovrebbe esserci un'escalation che derivi da questo nuovo attacco" di Israele all'Iran.Così il ministro della Difesa Crosetto a Rainews24 aggiungendo che "l'attacco era abbastanza atteso", "gli obiettivi sono stati militari, quindi si pensa che l'Iran non reagirà" Resta invece"preoccupante" la situazione in Libano, dice, perché "Israele non consentirà a Hezbollah di attaccare il nord del Paese,vuole che le persone ora sfollate possano tornare a casa". Per quanto riguarda Gaza "penso che sia necessario un totale cessate il fuoco". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 26 ottobre 2024) 11.52 "Non dovrebbe esserci un'che derivi da questo nuovo attacco" di Israele all'.Così il ministro della Difesaa Rainews24 aggiungendo che "l'attacco era abbastanza atteso", "gli obiettivi sono stati militari, quindi si pensa che l'non reagirà" Resta invece"preoccupante" la situazione in Libano, dice, perché "Israele non consentirà a Hezbollah di attaccare il nord del Paese,vuole che le persone ora sfollate possano tornare a casa". Per quanto riguarda Gaza "penso che sia necessario un totale cessate il fuoco".

