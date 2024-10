Baby gang in rosa: ragazzine fanno razzia di cosmetici in un centro commerciale di Como (Di sabato 26 ottobre 2024) Nel pomeriggio di ieri, la polizia di Stato ha denunciato quattro ragazze minorenni per furto aggravato in concorso all'Esselunga di via Ambrosoli, a Como. Le giovanissime, di etĂ compresa tra i 14 e i 16 anni, risiedono tra la cittĂ e la provincia di Como, mentre una di loro proviene da Lazzate Quicomo.it - Baby gang in rosa: ragazzine fanno razzia di cosmetici in un centro commerciale di Como Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nel pomeriggio di ieri, la polizia di Stato ha denunciato quattro ragazze minorenni per furto aggravato in concorso all'Esselunga di via Ambrosoli, a. Le giovanissime, di etĂ compresa tra i 14 e i 16 anni, risiedono tra la cittĂ e la provincia di, mentre una di loro proviene da Lazzate

