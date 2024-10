Arezzo, guai a fidarsi. Spal in difficoltà, serve una vittoria per allungare il passo (Di sabato 26 ottobre 2024) Arriva la Spal e Troise vuole evitare che questa partita, i cui favori del pronostico pendono tutti dalla parte amaranto, si trasformi nella più classica delle bucce di banana. guai a sottovalutare un avversario ferito (4 sconfitte nelle ultime 5 giornate), pieno di cerotti (Arena, Bachini Arezzonotizie.it - Arezzo, guai a fidarsi. Spal in difficoltà, serve una vittoria per allungare il passo Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Arriva lae Troise vuole evitare che questa partita, i cui favori del pronostico pendono tutti dalla parte amaranto, si trasformi nella più classica delle bucce di banana.a sottovalutare un avversario ferito (4 sconfitte nelle ultime 5 giornate), pieno di cerotti (Arena, Bachini

Di Fusco : “Higuain miglior attaccante dell’era ADL - allenatore? Scelgo Spalletti perché ha vinto” - Di Fusco: Benitez ha cominciato a far diventare il Napoli più europeo. Ma scelgo Spalletti perché ha vinto Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Maracanà”, trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio. ... (Terzotemponapoli.com)

Verso Francia-Italia - guai per Spalletti : si ferma un altro attaccante - In arrivo pessime notizie per il Commissario Tecnico, ancor più limitata la disponibilità nel reparto offensivo. L’Italia si prepara alla sfida di Nations League con la Francia, in programma il 6 settembre al Parco dei Principi. Per la selezione ... (Rompipallone.it)

Italia - Spalletti nei guai : brutte notizie per il CT - La statistica certifica l’enorme difficoltà a cui deve far fronte il Commissario Tecnico, ennesimo problema per l’Italia. Il campionato italiano ha chiuso i battenti nella serata di ieri, in seguito al posticipo tra Juventus e Roma. Le due big ... (Rompipallone.it)