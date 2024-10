Al via il “Madreterra Fest”: un festival dedicato ai sapori e alle tradizioni della Capitanata (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il “Madreterra Fest” è pronto a fare il suo debutto nel cuore della Capitanata, un evento che promette di celebrare i sapori e le tradizioni di questa ricca area pugliese. Sostenuto da Pugliapromozione, il Festival si svolgerà nei comuni di San Severo, San Paolo di Civitate e San Nicandro Garganico, dall’9 novembre al 1° dicembre 2024. La presentazione ufficiale dell’evento avverrà lunedì 28 ottobre alle 10.30 nella storica Sala della Ruota di Palazzo Dogana a Foggia, dove saranno svelati i dettagli e il programma del Festival. Il lancio ufficiale del Madreterra Fest La conferenza stampa di lancio del “Madreterra Fest” vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali. Saranno presenti i sindaci dei tre comuni coinvolti: Lydia Colangelo di San Severo, Costantino Rubino di San Paolo di Civitate e Matteo Vocale di San Nicandro Garganico. Gaeta.it - Al via il “Madreterra Fest”: un festival dedicato ai sapori e alle tradizioni della Capitanata Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il “” è pronto a fare il suo debutto nel cuore, un evento che promette di celebrare ie ledi questa ricca area pugliese. Sostenuto da Pugliapromozione, ilival si svolgerà nei comuni di San Severo, San Paolo di Civitate e San Nicandro Garganico, dall’9 novembre al 1° dicembre 2024. La presentazione ufficiale dell’evento avverrà lunedì 28 ottobre10.30 nella storica SalaRuota di Palazzo Dogana a Foggia, dove saranno svelati i dettagli e il programma delival. Il lancio ufficiale delLa conferenza stampa di lancio del “” vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali. Saranno presenti i sindaci dei tre comuni coinvolti: Lydia Colangelo di San Severo, Costantino Rubino di San Paolo di Civitate e Matteo Vocale di San Nicandro Garganico.

