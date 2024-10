A che ora la F1 stasera, GP Messico 2024: programma FP3 e qualifiche, tv, streaming (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Mondiale di Formula 1 2024 entra nella fase decisiva: siamo nel bel mezzo del Gran Premio del Messico, la seconda tappa di un trittico di gare in continente americano. Si tratta del quintultimo appuntamento della stagione e avremo maggiore chiarezza sia per la classifica piloti che per la classifica costruttori. Il Mondiale piloti sembra andare in direzione Max Verstappen per la quarta stagione consecutiva. L’olandese è stato straordinario ad Austin con la vittoria nella Sprint Race e il terzo posto difeso con le unghie e con i denti in gara. Aperta la situazione per i costruttori: la Ferrari può avvicinarsi al vertice, in virtù a quello che ha dimostrato al COTA con una doppietta da urlo di Leclerc e Sainz. Oasport.it - A che ora la F1 stasera, GP Messico 2024: programma FP3 e qualifiche, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Mondiale di Formula 1entra nella fase decisiva: siamo nel bel mezzo del Gran Premio del, la seconda tappa di un trittico di gare in continente americano. Si tratta del quintultimo appuntamento della stagione e avremo maggiore chiarezza sia per la classifica piloti che per la classifica costruttori. Il Mondiale piloti sembra andare in direzione Max Verstappen per la quarta stagione consecutiva. L’olandese è stato straordinario ad Austin con la vittoria nella Sprint Race e il terzo posto difeso con le unghie e con i denti in gara. Aperta la situazione per i costruttori: la Ferrari può avvicinarsi al vertice, in virtù a quello che ha dimostrato al COTA con una doppietta da urlo di Leclerc e Sainz.

F1 GP Messico 2024 - Verstappen : “Un venerdì inutile”. Perez : “Siamo lontani dalla vetta” - Giornata abbastanza interlocutoria, quella del venerdì in Messico per tante scuderia, ma in particolare per Max Verstappen e la sua Red Bull: “Bisogna controllare la vettura dopo i problemi al motore, non so esattamente di cosa si tratta. Posso ... (Sportface.it)

F1 GP Messico 2024 - Russell : “Gran botto ma sono ok”. Hamilton : “Raccolto buone informazioni” - “È stato un bell’incidente, all’inizio mi sentivo un po’ senza fiato ma sto bene. Non sono sicuro di cosa sia successo, se è stato il cordolo o la macchina che ha un po’ rimbalzato, ma ero già contro il muro prima di avere la possibilità di ... (Sportface.it)

F1 GP Messico 2024 - Norris : “Siamo indietro - dobbiamo recuperare”. Piastri : “Siamo competitivi” - “Le sensazioni non sono di certo grandiose. Ho fatto pochi giri rispetto agli altri e abbiamo un po’ di terreno da recuperare. Le sensazioni non sono ottimali, ma è anche difficile averle visto che su questo circuito c’è poca aderenza. Sono sicuro ... (Sportface.it)

F1 GP Messico 2024 - Leclerc : “Non inizio ideale - ma long run buono”. Sainz “Abbiamo margine” - “È stata una giornata complicata per quanto mi riguarda. Avrei dovuto saltare la FP1, dato che pensavamo di recuperare nella FP2 per i trenta minuti supplementari. Sfortunatamente non abbiamo avuto quest’opportunità a causa della bandiera rossa ... (Sportface.it)