Uomo trovato morto in una baracca nel parco Lambro a Milano

Dramma venerdì mattina a Milano. Poco dopo le 7 un uomo di 53 anni, cittadino romeno, è stato trovato morto all'interno di un rifugio di fortuna nel parco Lambro. L'allarme è scattato alle 7.24, ma i soccorritori - arrivati sul posto con un'ambulanza e un'auto medica - non hanno potuto far altro

