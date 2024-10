Donnapop.it - Totti e Marialuisa Jacobelli, spuntano dettagli sul loro incontro in albergo: ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ormai è sulla bocca di tutti: Francescoavrebbe tradito Noemi Bocchi con la giornalista sportiva. I paparazzi di Gente li hanno sorpresi mentre uscivano insieme da undi Roma, ma? A distanza di due anni dalla separazione die Ilary Blasi, avvenuta proprio per via dei tradimenti, il Pupone ci ricasca e incontra in hotel la 32enne figlia di Xavier, direttore di Tuttosport. Quest’ultima, inoltre, conferma la liaison con l’ex Capitano della Roma, come se le foto non bastassero già Per il momentorimane in silenzio, mentre Noemi Bocchi torna sui social con un contenuto praticamente identico a quello che Ilary Blasi aveva condiviso ai tempi dei primi rumors sui tradimenti di suo marito con la flower designer di Roma Nord.