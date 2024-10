Tentano serie di truffe nella stessa zona in poche ore, uno è minorenne (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel corso della mattinata di giovedì 24 ottobre alla centrale operativa dei carabinieri di Genova sono giunte varie segnalazioni di tentativi di truffa ai danni di anziani, per cui è stata allertata la squadra del nucleo investigativo specializzata nel contrasto a tali reati.Sono state quindi Genovatoday.it - Tentano serie di truffe nella stessa zona in poche ore, uno è minorenne Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel corso della mattinata di giovedì 24 ottobre alla centrale operativa dei carabinieri di Genova sono giunte varie segnalazioni di tentativi di truffa ai danni di anziani, per cui è stata allertata la squadra del nucleo investigativo specializzata nel contrasto a tali reati.Sono state quindi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie D : girone C. Caravaggio e Villa Valle tentano la scalata. Virtus - c’è il big match - Per il quintetto bergamasco inserito nel girone C è già tempo di tornare in campo. Nel pomeriggio, infatti, si svolgeranno le partite della sesta giornata di andata, con le formazioni orobiche che saranno impegnate a raccogliere punti preziosi in ... (Sport.quotidiano.net)