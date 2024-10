Scherma: il canale televisivo tedesco ARD ammette la falsità delle accuse contro Alisher Usmanov (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’emittente tedesca Westdeutscher Rundfunk ha deciso di non fare ricorso alla sentenza emessa dal Tribunale Regionale di Amburgo, che, con un’ingiunzione datata 25 settembre 2024, aveva condannato la stessa rete per le falsità smosse contro il presidente eletto della Federazione internazionale della Scherma, Alisher Usmanov. Ad agosto 2024, il canale ARD, trasmesso da WDR, aveva pubblicato due articoli e un servizio video sulla Scherma ai Giochi Olimpici di Parigi, in cui il giornalista Hans-Joachim Seppelt accusava Usmanov di aver creato un sistema di “corruzione degli arbitri a livello internazionale“. In merito al caso, il Tribunale Regionale di Amburgo aveva emesso un’ingiunzione temporanea datata 25 settembre 2024, definendo il reportage inammissibile e basato su sospetti che violano i diritti personali. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’emittente tedesca Westdeutscher Rundfunk ha deciso di non fare ricorso alla sentenza emessa dal Tribunale Regionale di Amburgo, che, con un’ingiunzione datata 25 settembre 2024, aveva condannato la stessa rete per lesmosseil presidente eletto della Federazione internazionale della. Ad agosto 2024, ilARD, trasmesso da WDR, aveva pubblicato due articoli e un servizio video sullaai Giochi Olimpici di Parigi, in cui il giornalista Hans-Joachim Seppelt accusavadi aver creato un sistema di “corruzione degli arbitri a livello internazionale“. In merito al caso, il Tribunale Regionale di Amburgo aveva emesso un’ingiunzione temporanea datata 25 settembre 2024, definendo il reportage inammissibile e basato su sospetti che violano i diritti personali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vieri : “Falsità contro di me e le mie società - ora denuncio” - “Solo falsità contro di me e le mie società, nessuna esposizione con il fisco e nessun conto in rosso. Ora denuncio”. Sono queste le parole di Christian Vieri, ex attaccante dell’Inter, che ha deciso di muoversi per vie legali in risposta a “news, ... (Sportface.it)

Christian Vieri risponde alle accuse di evasione fiscale : “Solo falsità contro di me e le mie società” - Facebook WhatsApp Twitter L’ex calciatore Christian Vieri, noto per il suo passato nell’Inter e nella Nazionale italiana, ha recentemente citato in giudizio diverse testate giornalistiche e piattaforme online per le notizie false che lo ... (Gaeta.it)

Sanità in manovra - è scontro tra medici e governo. Meloni : «Tutte falsità - è un finanziamento record». Ma i numeri dicono altro - Si parlava di 3,7 miliardi in più rispetto a quello già stanziato nella legge di Bilancio dell’anno scorso. Si definisce la sanità «una delle nostre priorità», parola della premier Giorgia Meloni direttamente da Bruxelles. O del ministro Orazio ... (Open.online)

Ballack : “La mia compagna non è l’ex fidanzata di mio figlio defunto. Contro queste falsità…” - L'ex giocatore della nazionale tedesca Michael Ballack chiarisce le voci sulla sua compagna Sophia Schneiderhan (Golssip.it)