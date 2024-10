Anteprima24.it - Rissa con feriti in via Erik Mutarelli, indagano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoconnella serata di ieri in pieno centro storico, in via. La dinamica dell’accaduto è al vaglio deidel Comando Provinciale di Benevento. Secondo una prima ricostruzione un gruppetto di giovani probabilmente di origine africana si sarebbe presentato all’interno di un locale della zona e avrebbe malmenato gli avventori presenti mentre era anche in corso una festa di compleanno. Ignoti, per ora, i motivi di tale gesto. Al termine della colluttazione è stato necessario l’intervento del personale del 118 per le lesioni riportate da alcuni dei presenti. Istanno acquisendo le immagini della videosorveglianza per ricostruire quanto accaduto e avrebbero già identificato i presunti aggressori. Le responsabilità di ciascuno di loro sono al vaglio degli inquirenti.