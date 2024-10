Rimini alla prova di maturità. In casa della Ternana 90’ di fuoco (Di venerdì 25 ottobre 2024) Mantenere l’imbattibilità esterna contro la seconda della classe e sull’erba di uno stadio storicamente non proprio amico. Al Rimini questa sera in casa della Ternana spetterà una vera e propria impresa. Almeno questo dicono storia e numeri di questa stagione. La Ternana sin qui ha perso pochissimi colpi. Il Rimini sin qui è in tasferta che ha raccolto quasi tutto il suo bottino, tenendo testa anche alle big del girone. "Sarà una partita tosta perché affrontiamo una di quelle squadre candidate a vincere il campionato in maniera diretta, senza passare dai playoff – va dritto al punto Antonio Buscè – Conosciamo il blasone e la forza della Ternana. Siamo consapevoli che in trasferta finora abbiamo fatto comunque cose importanti e dovremo ripeterci a Terni, nonostante qualche difficoltà, ma questo fa parte del gioco del calcio. Ilrestodelcarlino.it - Rimini alla prova di maturità. In casa della Ternana 90’ di fuoco Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Mantenere l’imbattibilità esterna contro la secondaclasse e sull’erba di uno stadio storicamente non proprio amico. Alquesta sera inspetterà una vera e propria impresa. Almeno questo dicono storia e numeri di questa stagione. Lasin qui ha perso pochissimi colpi. Ilsin qui è in tasferta che ha raccolto quasi tutto il suo bottino, tenendo testa anche alle big del girone. "Sarà una partita tosta perché affrontiamo una di quelle squadre candidate a vincere il campionato in maniera diretta, senza passare dai playoff – va dritto al punto Antonio Buscè – Conosciamo il blasone e la forza. Siamo consapevoli che in trasferta finora abbiamo fatto comunque cose importanti e dovremo ripeterci a Terni, nonostante qualche difficoltà, ma questo fa parte del gioco del calcio.

