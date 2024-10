Recuperi di campionato, ufficializzata la data (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le partite dei campionati dilettanstici e giovanili regionali rinviate in blocco lo scorso weekend tra mille polemiche si recupereranno il 21 e il 22 dicembre: il Comitato Regionale Veneto ha ufficializzato la propria decisione, confermando così le indiscrezioni della vigilia. Di seguito il Veneziatoday.it - Recuperi di campionato, ufficializzata la data Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le partite dei campionati dilettanstici e giovanili regionali rinviate in blocco lo scorso weekend tra mille polemiche si recupereranno il 21 e il 22 dicembre: il Comitato Regionale Veneto ha ufficializzato la propria decisione, confermando così le indiscrezioni della vigilia. Di seguito il

