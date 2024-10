Iodonna.it - Re Carlo III ha dato il via a importanti modifiche al castello scozzese tanto amato da Elisabetta. L’intenzione è quella di ospitare matrimoni esclusivi

(Di venerdì 25 ottobre 2024) È una delle location più suggestive delle Highlands scozzesi e la dimora Royal che la reginaII amava più di ogni altra. Ma il mantenimento deldi Balmoral costa troppo – oltre 3 milioni di sterline l’anno – e per far fronte alle spese reIII ha deciso: il Queen’s Building, uno degli edifici situato nei pressi del maniero, sarà trasformato in uno spazio per eventi, cerimonie e banchetti nuziali.