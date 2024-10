Pagelle Torino-Como 1-0 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la nona giornata del campionato di. Primo tempo equilibrato e con pochi squilli sia da una parte che dall’altra con unordinato che però non punge e non si rende pericoloso dalle parti di Audero. Nella ripresa la partita cambia, ilsi fa più intraprendente anche se Milinkovic Savic deve metterci una mano, anche con l’aiuto della traversa, su una conclusione pericolosissima di Nico Paz. L’episodio chiave però avviene al 75? con Braunoder, entrato al posto di Sergi Roberto infortunato, che commette una sciocchezza clamorosa: retropassaggio di testa ad Audero troppo corto, Njie ne approfitta e deposita la palla in porta. Il gol che vale tre punti, Vanoli torna a sorridere. LEE I(3-5-2): Milinkovic-Savic 7; Walukiewicz 5.