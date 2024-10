"Non ho capito la decisione del sindaco": Bologna-Milan rinviata, Scaroni spiana Lepore (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna-Milan è stata ufficialmente rinviata. La decisione è arrivata da pochi minuti a causa delle condizioni meteo e del maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna nei giorni scorsi. Ad influire anche la decisione del sindaco e del prefetto di firmare un'ordinanza che impediva il normale svolgimento della gara valida per la nona giornata e inizialmente in programma domani 26 ottobre alle ore 18.30. Vista l'allerta meteo ancora presente nel capoluogo felsineo, il sindaco Lepore avrebbe ribadito l'impossibilità di giocare al Dall'Ara anche a porte chiuse. La Lega Serie A ha provato a cercare uno stadio dove giocare a porte chiuse, ipotesi possibili Como od Empoli, ma viste le difficoltà organizzative a questo ha preso sempre più piede la possibilità del rinvio a data da destinarsi. Liberoquotidiano.it - "Non ho capito la decisione del sindaco": Bologna-Milan rinviata, Scaroni spiana Lepore Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)è stata ufficialmente. Laè arrivata da pochi minuti a causa delle condizioni meteo e del maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna nei giorni scorsi. Ad influire anche ladele del prefetto di firmare un'ordinanza che impediva il normale svolgimento della gara valida per la nona giornata e inizialmente in programma domani 26 ottobre alle ore 18.30. Vista l'allerta meteo ancora presente nel capoluogo felsineo, ilavrebbe ribadito l'impossibilità di giocare al Dall'Ara anche a porte chiuse. La Lega Serie A ha provato a cercare uno stadio dove giocare a porte chiuse, ipotesi possibili Como od Empoli, ma viste le difficoltà organizzative a questo ha preso sempre più piede la possibilità del rinvio a data da destinarsi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna-Milan è già un caso - il sindaco rinvia : la Lega si oppone. Quando verrà presa la decisione - Bologna-Milan, il sindaco dispone il rinvio per maltempo: ma la Lega si oppone. Ecco quando potrebbe arrivare la decisione La gara tra Bologna e Milan, che si sarebbe dovuta disputare nella giornata di sabato 26 ottobre alle 18:00 allo stadio ... (Dailymilan.it)

La decisione del sindaco : studenti a casa anche venerdì. Si torna in classe sabato - Informativa dell'amministrazione comunale: "Visto il perdurare dell’allerta rossa, il Comune di Forlì ha deciso di sospendere per la giornata di venerdì, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado. Questo significa che non si ... (Forlitoday.it)

Gli aggiornamenti del sindaco Zattini. Sulle scuole decisione attesa nel pomeriggio - Il sindaco Gian Luca Zattini fa il punto sulla nuova alluvione che ha colpito parte della città. Per quanto riguarda le scuole e il ripristino dei servizi educativi, informa Zattini, "siamo in stretto contatto con la Provincia di Forlì Cesena e i ... (Forlitoday.it)

Messina piange Totò Schillaci : la decisione del sindaco in occasione dei funerali - Lutto cittadino a Messina in occasione dei funerali di Totò Schillaci, il bomber di Italia ’90 morto ieri all’ospedale Civico di Palermo, dopo una lunga malattia. Lo ha deciso il sindaco Federico Basile. “La prematura scomparsa di Totò Schillaci – ... (Calcioweb.eu)