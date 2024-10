Calciomercato.it - Mourinho show in Europa, poi la frase choc sul futuro: “Dico basta”

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Josefuribondo con Turpin per un rigore non concesso al Fenerbahce, tanto da non voler più giocare in competizioni Uefa Joseè tornato a fare cose da Jose. Cambia la squadra, il campionato di appartenenza, ma le vecchie abitudini – come si dice sempre – sono durissime a morire. Soprattutto se anche grazie a queste sei diventato uno degli allenatori più importanti e vincenti nella storia del calcio. Lo Special One ieri sera ha messo in piedi un vero e proprionel match tra il Fenerbahce e la sua ex squadra Manchester United. Una gara terminata 1-1 per i gol di Eriksen ed En-Nesyri, il giocatore a un passo dalla Roma in estate che poi ha scelto appunto di andare in Turchia. Jose(LaPresse) – calciomercato.itMa durante la gara diLeague e poi ovviamente nel postpartita è successo un po’ di tutto.