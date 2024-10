Metro rossa ferma venerdì mattina a Milano: "Stiamo riparando un guasto agli impianti" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Metro rossa a singhiozzo venerdì mattina a Milano. Poco prima delle 7, Atm ha infatti fatto sapere che la M1 è chiusa tra le stazioni di Qt8 e Milano Dorino. I treni della linea, quindi, non fermano nelle stazioni di Qt8, Lampugnano, Uruguay, Bonola, San Leonardo e Molino Dorino.L'azienda dei Milanotoday.it - Metro rossa ferma venerdì mattina a Milano: "Stiamo riparando un guasto agli impianti" Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)a singhiozzo. Poco prima delle 7, Atm ha infatti fatto sapere che la M1 è chiusa tra le stazioni di Qt8 eDorino. I treni della linea, quindi, nonno nelle stazioni di Qt8, Lampugnano, Uruguay, Bonola, San Leonardo e Molino Dorino.L'azienda dei

