Medio oriente, ancora raid a Gaza. In Libano uccisi 3 operatori media (Di venerdì 25 ottobre 2024) Medioriente. ancora raid a Gaza mentre sale a 150 vittime tra persone uccise e ferite l’attacco al campo profughi di Jabalia. In Libano invece uccisi tre operatori dell’informazione. Servizio di Maurizio Di Schino Medio oriente, ancora raid a Gaza. In Libano uccisi 3 operatori media TG2000. Tv2000.it - Medio oriente, ancora raid a Gaza. In Libano uccisi 3 operatori media Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)riente.mentre sale a 150 vittime tra persone uccise e ferite l’attacco al campo profughi di Jabalia. Ininvecetredell’informazione. Servizio di Maurizio Di Schino. InTG2000.

