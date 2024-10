Oasport.it - LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: iniziate le FP2, in corso i test Pirelli

(Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.07 Entrano in pista Russell, Lawson e Verstappen. 0.07 Miglior tempo per Carlos Sainz in 1:18.276 0.06 Non tutti i piloti hanno gli stessi set di gomme.ha distribuiti gli pneumatici più morbidi senza contraddistinguerli dai classici colori. 0.05 Entrano in pista Stroll, Sainz, Magnussen, Colapinto ed Hulkenberg. Tutti i piloti girano con le gomme ‘’. 0.04 Seconda posizione per Sergio Perez in 1:19.056. 0.03 Norris chiude il primo giro lanciato in 1:19.030 0.01 Inizia immediatamente l’attività anche per Zhou, Gasly, Ocon, Bottas, Piastri e Tsunoda. 0.01 Subito in pista Norris, Alonso, Hamilton e Perez. 0.00 INIZIANO LE FP2!! 23.58 La temperatura dell’asfalto è di 43° mentre quella dell’aria di 23°. Ricordiamo che Città delè posta a circa 2200 metri di altitudine. 23.