Le grandi esclusive di Magic | The Gathering a Lucca Comics & Games

Magic: The Gathering conferma la sua presenza a Lucca Comics & Games 2024, portando una serie di contenuti ed esperienze imperdibili per appassionati e nuovi giocatori. Lo stand sarà situato presso il Padiglione Carducci, stand CAR313, e offrirà ai visitatori la possibilità di immergersi nel mondo del gioco di carte collezionabili più celebre al mondo. Contenuti esclusivi Lo spazio sarà caratterizzato da un approccio visivo che garantisce ai fan un'esperienza ricca e completa, che abbraccia l'essenza di Magic in tutte le sue sfumature. Per i visitatori di Lucca, sarà inoltre disponibile Duskmourn, l'ultimo set rilasciato e in vendita presso lo stand. Ma l'attesa principale è tutta per Fondamenti, il nuovo set che sarà rilasciato ufficialmente nei negozi il 15 novembre 2024.

