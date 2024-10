Le Borse europee aprono stabili, con Piazza Affari in positivo grazie a Eni e Saipem (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le Borse europee aprono la seduta in modo incerto, mentre prosegue a ritmo serrato la stagione delle trimestrali. Rimane alta l’attesa anche per le imminenti elezioni americane, con il conto alla rovescia già iniziato. In avvio, Milano guadagna lo 0,15%, Londra cresce dello 0,13%, mentre Francoforte e Madrid restano stabili. Parigi registra un calo dello 0,23% e Amsterdam perde lo 0,2%. A Milano bene Eni, Saipem, Unicredit e Banco Bpm A Piazza Affari, i principali titoli che mostrano un trend positivo sono Saipem, che, fresca di conti e di miglioramento della guidance del 2024, si distingue per un significativo aumento del 3,25%. Quifinanza.it - Le Borse europee aprono stabili, con Piazza Affari in positivo grazie a Eni e Saipem Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lela seduta in modo incerto, mentre prosegue a ritmo serrato la stagione delle trimestrali. Rimane alta l’attesa anche per le imminenti elezioni americane, con il conto alla rovescia già iniziato. In avvio, Milano guadagna lo 0,15%, Londra cresce dello 0,13%, mentre Francoforte e Madrid restano. Parigi registra un calo dello 0,23% e Amsterdam perde lo 0,2%. A Milano bene Eni,, Unicredit e Banco Bpm A, i principali titoli che mostrano un trendsono, che, fresca di conti e di miglioramento della guidance del 2024, si distingue per un significativo aumento del 3,25%.

