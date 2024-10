Influenza australiana, boom di casi in arrivo, Pregliasco: “Come si manifesta e le differenze col Covid” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Influenza: aumento dei casi e vaccinazioni a rilento. “L’australiana si aggiungerà agli altri virus e al Covid, importante vaccinarsi”. Con le prime piogge arriva anche l’Influenza stagionale e Come tutti gli anni arriva l’appello dei medici ai fragili e agli anziani: “Vaccinatevi”. Influenza australiana, boom di casi in arrivo, tutti i sintomi (Canva) – notizie.comNell’inverno passato le persone colpite dai malanni di stagione sono state quattordici milioni e mezzo, e i numeri attesi per quest’anno non sono inferiori. Nell’insieme dei casi sono inclusi sia i pazienti affetti dall’Influenza stagionale sia quelli affetti da Covid-19. I casi sono già in aumento, Come ha sottolineato Antonio Bella, ricercatore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto superiore di Sanità, anche responsabile della Sorveglianza InfluNet. Notizie.com - Influenza australiana, boom di casi in arrivo, Pregliasco: “Come si manifesta e le differenze col Covid” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di venerdì 25 ottobre 2024): aumento deie vaccinazioni a rilento. “L’si aggiungerà agli altri virus e al, importante vaccinarsi”. Con le prime piogge arriva anche l’stagionale etutti gli anni arriva l’appello dei medici ai fragili e agli anziani: “Vaccinatevi”.diin, tutti i sintomi (Canva) – notizie.comNell’inverno passato le persone colpite dai malanni di stagione sono state quattordici milioni e mezzo, e i numeri attesi per quest’anno non sono inferiori. Nell’insieme deisono inclusi sia i pazienti affetti dall’stagionale sia quelli affetti da-19. Isono già in aumento,ha sottolineato Antonio Bella, ricercatore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto superiore di Sanità, anche responsabile della Sorveglianza InfluNet.

