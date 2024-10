Incidente in autostrada a Milano: ancora traffico paralizzato (Di venerdì 25 ottobre 2024) Coda lungo l'autostrada A4 a Milano, tra le uscite Sesto San Giovanni/Cinisello Balsamo e Barriera Milano Est Tangenziale A52, in direzione Venezia. Tutto colpa di un Incidente stradale avvenuto poco prima delle 15 di venerdì.A segnalare lo schianto, nel quale è rimasto coinvolto anche un Milanotoday.it - Incidente in autostrada a Milano: ancora traffico paralizzato Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Coda lungo l'A4 a, tra le uscite Sesto San Giovanni/Cinisello Balsamo e BarrieraEst Tangenziale A52, in direzione Venezia. Tutto colpa di unstradale avvenuto poco prima delle 15 di venerdì.A segnalare lo schianto, nel quale è rimasto coinvolto anche un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente a Milano - motociclista si schianta contro un’auto in via Bassini : è grave - Un motociclista è rimasto ferito dopo uno scontro con un’auto all’incrocio tra via Bassini e via Golgi, a Milano. L’incidente è avvenuto venerdì mattina intorno alle 7.15 per cause ancora da accertare. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e ... (Ilgiorno.it)

Milano - taxi si “scontra” col pavé dissestato di via Meravigli e si ribalta : ecco l’incidente ripreso dalla telecamera interna - Milano, 23 ottobre 2024 – Ore 17.20 di sabato 12 ottobre. Il taxi parte dal semaforo all'incrocio con via Dante e prosegue lungo via Meravigli. La dashcam installata nell'abitacolo riprende la strada: le altre auto che svoltano a sinistra, una ... (Ilgiorno.it)

Tragedia a Milano : Francesco Caputo muore a 35 anni dopo 10 giorni di coma in seguito a un incidente in bici. I suoi organi saranno donati - Dopo dieci giorni di agonia è morto ieri il ciclista che era rimasto ferito in un incidente stradale a Milano l’11 ottobre scorso. La vittima è Francesco Caputo, ingegnere biomedico salentino, di 35 anni, originario di Lucugnano, frazione di ... (Gazzettadelsud.it)

Incidente a Milano : morto 35enne salentino Dopo giorni di agonia - È morto dopo dieci giorni di agonia l’ingegnere biomedico salentino rimasto vittima di un grave incidente a Milano. Francesco Caputo, 35enne di Lucugnano, venerdì 11 ottobre si trovava in sella alla sua bicicletta non lontano dalla Stazione ... (Noinotizie.it)