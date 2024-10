Il vicepremier Tajani ringrazia organizzazione e cittadini per la riuscita del G7: "Un calore che mi ha colpito" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il giorno dopo il G7 arriva la lettera di ringraziamento del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che elogia non solo l’organizzazione, ma sopratutto i cittadini di Pescara dal cui calore, afferma, è rimasto particolarmente colpito. Una lettera in cui esalta anche l’apprezzamento Ilpescara.it - Il vicepremier Tajani ringrazia organizzazione e cittadini per la riuscita del G7: "Un calore che mi ha colpito" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il giorno dopo il G7 arriva la lettera dimento dele ministro degli Esteri Antonioche elogia non solo l’, ma sopratutto idi Pescara dal cui, afferma, è rimasto particolarmente. Una lettera in cui esalta anche l’apprezzamento

