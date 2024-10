Ilgiorno.it - Il pizzaiolo era pronto per la Jihad. Rigettato il ricorso del ventiduenne

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Rimarrà in carcere il 22enne egiziano arrestato lo scorso 4 ottobre a Bergamo per terrorismo e apologia. Il Riesame haildel giovane, un ingegnere informatico che lavorava comedapizza, in centro città, proprio di fronte alla chiesa in cui secondo l’accusa avrebbe compiuto a breve un attentato: la basilica patronale di Sant’Alessandro in Colonna. Per i giudici, che hanno confermato la misura cautelare, sussistono sia la gravità indiziaria, sia le esigenze cautelari. Non solo: l’inchiesta, condotta dalla Digos di Brescia e Bergamo e coordinata dalla pm Claudia Passalacqua, si è allargata e ha già fatto registrare sviluppi. Ci sono altri indagati, a carico dei quali la procura ipotizza il reato di associazione terroristica.