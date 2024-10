Il Pianeta delle Scimmie, in sviluppo un nuovo capitolo del franchise (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Pianeta delle Scimmie, in sviluppo un nuovo capitolo del franchise Il Regno del Pianeta delle Scimmie è stato presentato all’inizio di quest’anno ed è stato un grande successo, guadagnando quasi 400 milioni di dollari al botteghino e registrando punteggi dell’80% e del 77% rispettivamente da parte della critica e del pubblico su Rotten Tomatoes. Tutti erano curiosi di sapere se la 20th Century Studios avrebbe dato al sequel del 2024 un’altra trilogia come la precedente trilogia del Pianeta delle Scimmie con Andy Serkis, e oggi il dirigente Steve Asbell ha fornito l’aggiornamento che tutti aspettavano. Durante una recente intervista con THR, Asbell ha rivelato che un altro film de Il Pianeta delle Scimmie è in fase di sviluppo e uscirà nel 2027. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il, inundelIl Regno delè stato presentato all’inizio di quest’anno ed è stato un grande successo, guadagnando quasi 400 milioni di dollari al botteghino e registrando punteggi dell’80% e del 77% rispettivamente da parte della critica e del pubblico su Rotten Tomatoes. Tutti erano curiosi di sapere se la 20th Century Studios avrebbe dato al sequel del 2024 un’altra trilogia come la precedente trilogia delcon Andy Serkis, e oggi il dirigente Steve Asbell ha fornito l’aggiornamento che tutti aspettavano. Durante una recente intervista con THR, Asbell ha rivelato che un altro film de Ilè in fase die uscirà nel 2027.

