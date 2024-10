Il ciclismo di ASO (Tour de France e Vuelta) a EBU e Warner Bros. Discovery almeno fino al 2030 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gli appassionati di ciclismo di tutta Europa continueranno a godersi gratuitamente il Tour de France, La Vuelta e altre importanti gare dopo che l’EBU, l’Amaury Sport Organisation (ASO) e Unipublic hanno raggiunto un nuovo accordo sui diritti mediatici fino al 2030. L’accordo riguarda eventi maschili e femminili, ribadendo l’impegno dell’EBU nel promuovere lo sviluppo e L'articolo Il ciclismo di ASO (Tour de France e Vuelta) a EBU e Warner Bros. Discovery almeno fino al 2030 proviene da Sport in TV. Sportintv.eu - Il ciclismo di ASO (Tour de France e Vuelta) a EBU e Warner Bros. Discovery almeno fino al 2030 Leggi tutta la notizia su Sportintv.eu (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gli appassionati didi tutta Europa continueranno a godersi gratuitamente ilde, Lae altre importanti gare dopo che l’EBU, l’Amaury Sport Organisation (ASO) e Unipublic hanno raggiunto un nuovo accordo sui diritti mediaticial. L’accordo riguarda eventi maschili e femminili, ribadendo l’impegno dell’EBU nel promuovere lo sviluppo e L'articolo Ildi ASO (de) a EBU ealproviene da Sport in TV.

