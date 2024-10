Il carcere non sarà più isolato: sarà più facile arrivare (anche per chi non è automunito) (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quello che da alcuni politici è stato definito “l’undicesimo quartiere” di Monza non sarà più isolato. Adesso per raggiungere il carcere non sarà più indispensabile essere automuniti. Il Comune si attiverà con l’Agenzia di bacino e con il Trasporto pubblico locale per individuare una modalità Monzatoday.it - Il carcere non sarà più isolato: sarà più facile arrivare (anche per chi non è automunito) Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quello che da alcuni politici è stato definito “l’undicesimo quartiere” di Monza nonpiù. Adesso per raggiungere ilnonpiù indispensabile essere automuniti. Il Comune si attiverà con l’Agenzia di bacino e con il Trasporto pubblico locale per individuare una modalità

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carcere - al via i lavori per la nuova infermeria : sarà lontana dalle celle - TRIESTE - Al via i lavori per la nuova infermeria del carcere, che verrà spostata lontano dal settore detentivo per evitare saccheggi e furti di sostanze. Sorgerà al piano terra, in un’area dedicata, al posto di alcune delle attuali celle. ... (Triesteprima.it)

Neonati sepolti in giardino - disposto il carcere per Chiara Petrolini. Il fidanzato : “Una notizia che sarà difficile digerire” - La decisione però è sospesa fino a che non sarà definitiva: bisognerà attendere le motivazioni e l'eventuale ricorso in Cassazione (Bologna.repubblica.it)

Neonati sepolti in giardino - disposto il carcere per Chiara Petrolini. Il fidanzato : “Una notizia che sarà difficile digerire - è un altro schiaffo” - La decisione però è sospesa fino a che non sarà definitiva: bisognerà attendere le motivazioni e l'eventuale ricorso in Cassazione (Bologna.repubblica.it)

Diddy : quando ci sarà il processo - quanti anni di carcere rischia e le parole del suo avvocato - Diddy dallo scorso 16 settembre, ben quattro mesi dopo la pubblicazione dei video in cui aggredisce selvaggiamente la sua ex, la cantante Cassie, è stato arrestato ed è stato messo sotto stretta sorveglianza nel Metropolitan Detention Center di ... (Biccy.it)