Velvetmag.it - I risparmi raddoppiano se usi il metodo 70-20-10: come funziona e perché fa lievitare subito il conto in banca

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sempre più persone adottano la regola del 70-20-10 perare. In cosa consiste questa tecnica matematica? In un periodo in cui mettere soldi da parte sembra sempre più difficile, molti cercano di trovare soluzioni efficaci per gestire meglio le proprie finanze. Spesso ci si ritrova a vedere lo stipendio evaporare quasi immediatamente tra spese quotidiane, bollette e piccoli acquisti, rendendo complicato accumulare. L’arte delo, fondamentale soprattutto di questi tempi – (velvetmag.it)Tuttavia, un approccio sistematico e ben pianificato al bilancio familiare può fare la differenza. Uno dei metodi più discussi in questi anni è la regola del 70-20-10, una strategia di gestione del reddito che sta guadagnando popolarità, soprattutto tra coloro che faticano a mettere da parte denaro.