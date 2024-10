Giallo a Piacenza, 14enne muore precipitando dal tetto di un palazzo. Il fidanzatino minorenne in caserma da ore. Disposta l’autopsia (Di venerdì 25 ottobre 2024) Non si esclude alcuna ipotesi. I compagni della ragazza portano palloncini bianchi sotto la sua casa Repubblica.it - Giallo a Piacenza, 14enne muore precipitando dal tetto di un palazzo. Il fidanzatino minorenne in caserma da ore. Disposta l’autopsia Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Non si esclude alcuna ipotesi. I compagni della ragazza portano palloncini bianchi sotto la sua casa

Ragazza di 14 anni precipita dal tetto e muore: «Interrogato un coetaneo, forse era con lei». Mistero a Piacenza - Potrebbe essere un vero e proprio giallo quello della ragazzina di 14 anni, di origini albanesi, morta a Piacenza dopo essere precipitata dal tetto di un palazzo. La giovane è morta sul ... (leggo.it)

Cade dal balcone di casa a Piacenza, 14enne morta sul colpo: interrogato l’amichetto che era con lei - Una ragazzina di 14 anni è caduta dal balcone di una cantina nello stabile dove viveva a Piacenza ed è morta sul colpo ... (fanpage.it)

