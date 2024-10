Federica Petagna nuova concorrente del Grande Fratello: ecco quando entrerà (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo il successo di Mirko e Perla della scorsa edizione, era prevedibile e scontato che pure quest’anno Alfonso Signorini pescasse dal favoloso universo di Temptation Island per il cast del Grande Fratello. E così sarà. La fortunata prescelta è Federica Petagna che all’Is Morus Relais è andata col fidanzato Alfonso D’Apice. A fare il suo nome è stato FanPage. “Federica Petagna, salvo colpi di scena dell’ultima ora, è una nuova concorrente del Grande Fratello. Fanpage.it ha appreso che la nail artist campana, reduce dall’ultima edizione di Temptation Island, entrerà nella Casa lunedì 28 ottobre” – e ancora – “La ex compagna di Alfonso D’Apice ha sostenuto questa settimana gli ultimi provini propedeutici alla partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini e, dopo avere convinto autori e addetti ai lavori, si è guadagnata l’ingresso nella Casa”. Biccy.it - Federica Petagna nuova concorrente del Grande Fratello: ecco quando entrerà Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo il successo di Mirko e Perla della scorsa edizione, era prevedibile e scontato che pure quest’anno Alfonso Signorini pescasse dal favoloso universo di Temptation Island per il cast del. E così sarà. La fortunata prescelta èche all’Is Morus Relais è andata col fidanzato Alfonso D’Apice. A fare il suo nome è stato FanPage. “, salvo colpi di scena dell’ultima ora, è unadel. Fanpage.it ha appreso che la nail artist campana, reduce dall’ultima edizione di Temptation Island,nella Casa lunedì 28 ottobre” – e ancora – “La ex compagna di Alfonso D’Apice ha sostenuto questa settimana gli ultimi provini propedeutici alla partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini e, dopo avere convinto autori e addetti ai lavori, si è guadagnata l’ingresso nella Casa”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello 25 - Shaila Gatta sta deludendo la famiglia? Il forte gesto di sua mamma Luisa - Il comportamento di Shaila Gatta al Grande Fratello ha scatenato reazioni accese tra i telespettatori. La concorrente, inizialmente vicina a Javier Martinez, ha di recente dichiarato di essersi innamorata di Lorenzo Spolverato, altro protagonista ... (Anticipazionitv.it)

Federica Petagna di Temptation Island è una nuova concorrente del Grande Fratello : ecco quando entrerà - Federica Petagna sarà una nuova concorrente del Grande Fratello. Ecco quanto riportato da Fanpage: Federica Petagna, salvo colpi di scena dell’ultima ora, è una nuova concorrente del Grande Fratello. Fanpage ha appreso che la nail artist campana, ... (Isaechia.it)

“Saranno cavoli amari”. Grande Fratello - Comunicazione ufficiale per Enzo Paolo Turchi e Clayton - Una comunicazione ufficiale ha raggiunto i concorrenti del Grande Fratello nelle ore scorse. A dare l’annuncio sono stati Enzo Paolo Turchi e Clayton. Il tono poco rassicurante di Enzo: “Comunicazione ufficiale, sono cavoli amari per me e per ... (Caffeinamagazine.it)

“Hai sentito che strano odore?” : scoperta choc al “Grande fratello” - i concorrenti colti in flagarante (VIDEO) - News Tv. “Grande fratello”, strani odori e scoperte alquanto spiacevoli minano il l’armonia degli inquilini della Casa più spiata d’Italia. Mentre due concorrenti si confidano davanti alle telecamere del reality, la regia censura prontamente ... (Tvzap.it)