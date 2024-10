.com - Europa League, Twente-Lazio 0-2: a segno Pedro e Isaksen

(Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Allabastano i gol dinel primo tempo e dinei minuti finali della ripresa, per aggiudicarsi i tre punti in Olanda nella sfida con il, nella terza giornata di. La squadra di Baroni, con gli olandesi ridotti in dieci uomini per l’espulsione del portiere Lars Unnerstall per fallo da ultimo uomo dopo 11?, ha controllato la sfida portando a casa il massimo del risultato grazie alla rete dello spagnolo al 35? e dial 87?. Larimane quindi a punteggio pieno con 9 punti, dopo aver rifilato 3 gol alla Dinamo Kiev e 4 al Nizza, e due alche resta a 2 punti grazie ai pareggi, entrambi per 1-1, maturati contro Manchester United e Fenerbahce. Turnover importante effettuato da mister Baroni per affrontare questa sfida. In avvio spazio a Mandas tra i pali al posto di Provedel.