Dà in escandescenza e si finge morto: attimi di paura nel Milanese (Di venerdì 25 ottobre 2024) attimi di paura nella giornata di venerdì 25 ottobre a Trezzo sull'Adda. Un uomo di 53 anni, alterato dall'alcol, ha dato in escandescenza. Poi l'allarme perché si presumeva fosse morto. La chiamata ai soccorsi è stata effettuata dai passanti. Dopo che il 53enne ha creato scompiglio, infatti Milanotoday.it - Dà in escandescenza e si finge morto: attimi di paura nel Milanese Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)dinella giornata di venerdì 25 ottobre a Trezzo sull'Adda. Un uomo di 53 anni, alterato dall'alcol, ha dato in. Poi l'allarme perché si presumeva fosse. La chiamata ai soccorsi è stata effettuata dai passanti. Dopo che il 53enne ha creato scompiglio, infatti

