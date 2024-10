Candido Montini, trovato un coltello identico a quello usato per l’omicidio nella casa del 17enne sospettato (Di venerdì 25 ottobre 2024) I carabinieri hanno trovato in casa del 17enne sospettato dell'omicidio di Candido Montini un coltello identico a quello che avrebbe usato l'assassino. Il ragazzo di Catasco di Garzeno (Como) oggi sarà sentito dal gip per l'udienza di convalida del fermo. Fanpage.it - Candido Montini, trovato un coltello identico a quello usato per l’omicidio nella casa del 17enne sospettato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) I carabinieri hannoindeldell'omicidio diunche avrebbel'assassino. Il ragazzo di Catasco di Garzeno (Como) oggi sarà sentito dal gip per l'udienza di convalida del fermo.

