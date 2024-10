Calcio a 5 / Serie B 2024-25, il programma e gli arbitri della 3^ giornata del girone D (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il match clou della giornata di domani sabato 26 ottobre è il derby tra Cus Ancona e Jesi, Corinaldo in trasferta a Montegranaro ANCONA, JESI e CORINALDO, 25 ottobre 2024 – Continuano i derby per le squadre della provincia di Ancona in Serie B di Calcio a 5. Nelle gare della terza giornata di domani, sabato 26 ottobre, spicca il derby tra il Cus Ancona e lo Jesi. Si tratta di un testa-coda: gli jesini sono al secondo posto con 4 punti, i dorici al decimo e ultimo posto a quota 0. Il Corinaldo, invece, sarà di scena a Montegranaro contro la Nuova Juventina: i biancorossi sono chiamati a dare continuità alla bella vittoria di sabato scorso contro il Cus Ancona. Di seguito, il programma completo con gli arbitri e la classifica del girone D di Serie B. .com - Calcio a 5 / Serie B 2024-25, il programma e gli arbitri della 3^ giornata del girone D Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il match cloudi domani sabato 26 ottobre è il derby tra Cus Ancona e Jesi, Corinaldo in trasferta a Montegranaro ANCONA, JESI e CORINALDO, 25 ottobre– Continuano i derby per le squadreprovincia di Ancona inB dia 5. Nelle gareterzadi domani, sabato 26 ottobre, spicca il derby tra il Cus Ancona e lo Jesi. Si tratta di un testa-coda: gli jesini sono al secondo posto con 4 punti, i dorici al decimo e ultimo posto a quota 0. Il Corinaldo, invece, sarà di scena a Montegranaro contro la Nuova Juventina: i biancorossi sono chiamati a dare continuità alla bella vittoria di sabato scorso contro il Cus Ancona. Di seguito, ilcompleto con glie la classifica delD diB.

