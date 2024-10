Borsa | Tokyo apertura in calo -045%

Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,45%) (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in ribasso, dopo la chiusura mista del mercato azionario Usa e con gli investitori che guardano con incertezza all'esito delle elezioni in Giappone previste questa domenica. In apertura il Nikkei segna un ribasso dello 0,45% a quota 37,971.48, lasciando sul terreno 171 punti. Sul fronte valutario lo yen si stabilizza sul dollaro a 151,90 e sull'euro a 164,30. Quotidiano.net - Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,45%) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ladiavvia l'ultima seduta della settimana in ribasso, dopo la chiusura mista del mercato azionario Usa e con gli investitori che guardano con incertezza all'esito delle elezioni in Giappone previste questa domenica. Inil Nikkei segna un ribasso dello 0,45% a quota 37,971.48, lasciando sul terreno 171 punti. Sul fronte valutario lo yen si stabilizza sul dollaro a 151,90 e sull'euro a 164,30.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borsa : Tokyo - apertura in calo (-0 - 84%) - La Borsa di Tokyo inizia la seduta in ribasso, seguendo la correzione del mercato azionario Usa in calo per il terzo giorno di fila, mentre si avvicina la data delle elezioni in Giappone dove prevale l'incertezza sulla tenuta della maggioranza per ... (Quotidiano.net)

Borsa : Tokyo - apertura in calo (-0 - 84%) - La Borsa di Tokyo inizia la seduta in ribasso, seguendo la correzione del mercato azionario Usa in calo per il terzo giorno di fila, mentre si avvicina la data delle elezioni in Giappone dove prevale l'incertezza sulla tenuta della maggioranza per ... (Quotidiano.net)

Tokyo Metro debutta col botto in Borsa - azioni +40% - Rialzo di oltre il 40% al debutto delle azioni della Tokyo Metro in Borsa, la maggiore offerta pubblica di vendita dal 2018 in Giappone, con i titoli subito posizionati sulla parte alta della forchetta di prezzo, a un valore compreso tra i 1.000 e i ... (Quotidiano.net)

Borsa : Tokyo - apertura piatta (-0 - 03%) - La Borsa di Tokyo avvia la seduta poco variata, in scia alla correzione in atto degli indici azionari Usa, in attesa dell'avvio della stagione delle trimestrali, con le imminenti elezioni politiche in Giappone sotto la lente degli investitori. In ... (Quotidiano.net)