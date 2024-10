Ancora uno sciopero dei mezzi: a piedi tutto il giorno, senza fasce di garanzia (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ventiquattro ore di potenziale caos. È in arrivo un nuovo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locale, che rischia di mandare nel caos la circolazione dei mezzi pubblici a Monza e nel resto d'Italia. Come riporta il portale dedicato del ministero delle infrastrutture e dei trasporti Monzatoday.it - Ancora uno sciopero dei mezzi: a piedi tutto il giorno, senza fasce di garanzia Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ventiquattro ore di potenziale caos. È in arrivo un nuovodei lavoratori del trasporto pubblico locale, che rischia di mandare nel caos la circolazione deipubblici a Monza e nel resto d'Italia. Come riporta il portale dedicato del ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In arrivo il primo sciopero dopo le ferie : mezzi Atm a rischio caos - È di nuovo tempo di scioperi. Lunedì prossimo, il 9 settembre, è in programma a Milano e nel resto d'Italia la prima agitazione post vacanze estive dei lavoratori del settore del trasporto pubblico locale. A Milano a incrociare le braccia saranno ... (Milanotoday.it)

Pitei in cantina e visitatori a piedi. Caos sulla navetta e alle fermate : "Lunghe attese - mezzi strapieni" - Non è andata certamente bene invece per la rassegna "Pitei’n cantina" evento ormai storico e parte della tradizione spezzina molto frequentato anche dai turisti. Ma l’ultima edizione sarà oggetto dell’interrogazione presentata dal Partito ... (Lanazione.it)

Auto schiacciata tra due mezzi pesanti : morte due persone - caos sull’A14 - Due anziani coniugi sono morti in un terribile incidente stradale avvenuto che si è verificato alle 13 di venerdì 2 agosto, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. La coppia, che viveva a Forlì, è ... (Thesocialpost.it)