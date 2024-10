Tarantinitime.it - Al via alla raccolta fondi per sostenere il Doposcuola Popolare e Inclusivo per bambine e bambini, ragazzi e ragazze, dai 6 ai 12 anni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoDopo il grande successo della prima edizione, l’Associazione Sud in Movimento è pronta a rilanciare la seconda edizione del “”. L’iniziativa, totalmente gratuita e sostenuta principalmente grazie al volontariato, vede il coinvolgimento attivo di membri e sostenitori che offrono tempo e competenze per supportarenello svolgimento dei compiti scolastici quotidiani. Ilsi terrà ogni martedì e venerdì pomeriggio, dalle 16:30 alle 18:30, presso la sede in Via Madonna del Lume 48, a Grottaglie. Novità di quest’anno è la partecipazione di un educatore professionale, che garantirà un supporto ancora più specializzato, soprattutto per icon bisogni educativi complessi.