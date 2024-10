WEC, Valentino Rossi confermato nei rookie test con BMW (Di giovedì 24 ottobre 2024) Valentino Rossi sarà protagonista dei rookie test del FIA World Endurance Championship 2024. Domenica 3 novembre, il ‘Dottore’ è atteso per la prima volta in carriera alla guida del prototipo di BMW Motorsport a meno di un anno dal debutto a bordo di un’Oreca 07 Gibson LMP2 schierata da WRT. L’ex centauro si impegnerà al volante insieme al britannico Dan Harper ed al tedesco Max Hesse, piloti del vivaio di BMW presenti regolarmente nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Il pRossimo sarà quindi un week-end più che mai impegnativo per la leggenda del Motomondiale che prima di condurre la LMDh teutonica correrà regolarmente la 8h del Bahrain con la BMW M4 GT3 n. 46 del team WRT in classe LMGT3. Rossi testerà il prototipo, ma non è detto che l’anno pRossimo vi sarà un impegno nella classe regina del Mondiale Endurance. Oasport.it - WEC, Valentino Rossi confermato nei rookie test con BMW Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)sarà protagonista deidel FIA World Endurance Championship 2024. Domenica 3 novembre, il ‘Dottore’ è atteso per la prima volta in carriera alla guida del prototipo di BMW Motorsport a meno di un anno dal debutto a bordo di un’Oreca 07 Gibson LMP2 schierata da WRT. L’ex centauro si impegnerà al volante insieme al britannico Dan Harper ed al tedesco Max Hesse, piloti del vivaio di BMW presenti regolarmente nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Il pmo sarà quindi un week-end più che mai impegnativo per la leggenda del Motomondiale che prima di condurre la LMDh teutonica correrà regolarmente la 8h del Bahrain con la BMW M4 GT3 n. 46 del team WRT in classe LMGT3.erà il prototipo, ma non è detto che l’anno pmo vi sarà un impegno nella classe regina del Mondiale Endurance.

