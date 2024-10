Vessicchio: “Guida è’ il più grande anti juventino con precedenti vergognosi contro la Juve” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo aver archiviato i due giorni di Champions League con le nostre cinque squadre italiane in campo, domani sera ripartirà il campionato con il programma della 9^ giornata spalmato su tre giorni. Il piatto forte della ripresa del campionato sarà domenica sera quando alle ore 18 a “San Siro” si disputerà Inter-Juventus con le due L'articolo Vessicchio: “Guida è’ il più grande anti Juventino con precedenti vergognosi contro la Juve” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Inter, Vessicchio non ci sta: “Ha violato la lealtà sportiva, ma nessuno lo dice. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo aver archiviato i due giorni di Champions League con le nostre cinque squadre italiane in campo, domani sera ripartirà il campionato con il programma della 9^ giornata spalmato su tre giorni. Il piatto forte della ripresa del campionato sarà domenica sera quando alle ore 18 a “San Siro” si disputerà Inter-ntus con le due L'articolo: “è’ il piùconla” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Inter,non ci sta: “Ha violato la lealtà sportiva, ma nessuno lo dice.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Cesenatico il Campionato Italiano Vela J24. Quattro giorni di regate - 35 equipaggi in gara - Massimo Magnani, presidente del Circolo Nautico Cesenatico, crede molto in questo momento in cui i riflettori della vela sono su questo spicchio della riviera: "Sono orgoglioso di poter organizzare il Campionato Italiano J24, essendo anche io un regatante timoniere da tanti anni in J24, prima con Capitan Nemo Ita 400 e oggi con Arche’ Ita 373. (Ilrestodelcarlino.it)

Ultimi giorni per acquistare l’abbonamento per il campionato - Per chi fosse interessato, durante la fase di vendita dei tagliandi per la gara contro i bianconeri, l’unico punto vendita autorizzato al rilascio degli abbonamenti è l’Empoli Point allo stadio, aperto da martedì a venerdì prossimi dalle 12 alle 19. 600 tifosi hanno deciso di abbonarsi e, da questo punto di vista, l’ottimo avvio di stagione degli azzurri potrebbe convincere gli ultimi indecisi. (Lanazione.it)

Giorgia Rossi - ultimi giorni di mare prima del campionato : le immagini in bikini - La giornalista, che tornerà su Dazn dopo la sosta con la sua trasmissione, si sta godendo la parte finale delle vacanze. (Golssip.it)