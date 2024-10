Ilrestodelcarlino.it - Successo a Francoforte per la poetessa

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Da San Lorenzo a, dove l’Italia è stata ‘ospite d’onore’ della Fiera Internazionale del Libro. ‘Il canto degli uccelli’, raccolta di poesie della scrittrice laurentina Umbertina Sabbatini (foto), in lingua italiana e tedesca (grazie alla collaborazione dell’autrice e traduttrice Anna Cron), ha riscosso notevolenelle 4 giornate dell’evento nella città sul Meno. Tanti gli apprezzamenti di critica e addetti ai lavori. Quaranta poesie che descrivono l’amore in modo tenero, sensibile e sempre ottimista, nonostante la lieve nostalgia. È l’unico amore infinito che esiste senza limiti al di là del tempo e dello spazio, non può essere scosso da nulla e vince anche la morte. Umbertina Sabbatini, ha scritto negli ultimi anni anche ‘La casa che accoglie’ dedicato alle sue origini e alla sua terra marchigiana, e ‘Una studentessa a Urbino’. s.fr.