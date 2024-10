361magazine.com - Speciale regali di Natale: il profumo solido da mettere sotto l’albero

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Quattro fragranze (solide) racchiuse in un elegante pack da. Per unprofumato che sa di benessere Ilè da sempre uno deidipiù gettonati. Dai classici a quelli innovativi, oggi è possibile sceglierli anche in una versione solida, pratica, intensa e durevole. Yves Rocher, pioniere in termini di cosmesi sostenibile, amplia la sua linea di Profumi Solidi con una nuova fragranza da scoprire: Verte Envolée. Realizzati con ingredienti naturali e con un packaging sostenibile, questi profumi offrono un’esperienza olfattiva intensa e durevole, adatta a ogni occasione. Inoltre, la praticità del formatoconsente di portare le fragranze sempre con sé per garantire un momento di benessere ovunque ci si trovi.